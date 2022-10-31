Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sinan Aktaş yaptığı açıklamada, “Meslek kanununda değişiklik yapılması taleplerine duyarsız kalınmasına karşı eylem kararı aldık” dedi.

Başkan Aktaş yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme taleplerimizi karşılayacak, sınav zorunluluğunun kaldırılarak hizmet süresini esas alan bir kariyer basamakları tasarımına hayat verecek, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gereken unsurları içerecek değişiklikler ve ilave düzenlemeler yapılması konusunda öğretmenlerin haklı taleplerine zemin oluşturmak ve ilgili mercilerin harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla, 1 Kasım 2022 tarihinde tüm resmî eğitim kurumlarında ilk derse girilmemesi ve tüm illerde aynı tarihte 12:00-13:00 saatleri arasında kitlesel basın açıklaması yapılması kararı aldık.

TBMM tarafından 3/2/2022 tarihinde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçemediğini, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamadığını, kanunun eksikliklerinin giderilmesi ve ilave düzenleme yapılması gerekliliğine işaret etmiştik.

Meslek kanununun yerine ikame edilmek üzere öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşımış olduğumuz talepleri karşılayacak mahiyette hazırladığımız meslek kanunu önerisini TBMM’ye ve milletvekillerine ileterek, görüşmelerimizde önerimiz doğrultusunda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun revize edilmesi gerektiğini vurgulamıştık.

Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere, sorunlu yönlerinin giderilmesi; yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş bir kanunun, eksiklik ve hatalı ön kabullerle malul yeni bir sorun kaynağı hâline gelmesini önleyecektir.

Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır.”