İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul kantinleri başta olmak üzere okul civarında bulunan gıda işletmelerini mercek altına aldı. 56 kantin, 13 oyun salonu ve 240 gıda işletmesi denetlendi.

Halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla beraber öğrenciler için sahaya indi. Okul kantinleri başta olmak üzere okul civarlarında bulunan kantin, lokanta, pideci, dönerci, çiğ köfteci vb. gıda işyerleri ile beraber internet kafe ve oyun salonları mercek altına alındı. Okulların açılmasıyla birlikte başlayan denetimlerde, 309 iş yeri denetlendi.

DENETİMDEN GEÇEMEYENLER YENİDEN DENETLENECEK

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin sağlığını korumak adına kapsamlı bir denetim çalışmasının startını verdik. Ekiplerimizin şehir genelinde yaptığı denetimler kapsamında öncelikle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmak üzere; iş yerinin genel temizliği, ürünlerin fiyat tarifeleri ve etiketleri, iş yerinin genel görünümü ve düzeni gibi hususlarda detaylı incelemeler yapıldı. Denetimlerde özellikle okul kantinleri ile birlikte okul civarlarında bulunan gıda işletmeleri ve oyun salonları incelendi. 56 kantin ile birlikte 13 oyun salonu ve 240 gıda işletmesi bu anlamda denetimden geçirildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı. İşlem yapılan işletmeler tekrar denetim planlamasına dahil edilerek ilerleyen günlerde yeniden denetlenmek üzere ihlallerin ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.”