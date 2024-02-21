Kaza saat 12.00 sıralarında Yeni mahalle Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Sancak sokaktan çıkan sürücü Yusuf Gündoğdu(21) yönetimindeki 77 AD 038 plakalı hafif ticari araç, Gülfidan sokakta seyreden sürücü Çetin Tanöldes(45) yönetimindeki 16 S 6166 plakalı okul servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü evin bahçe duvarına, diğer araç ise parkın tel örgü duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile servis minibüsündeki öğrenciler İnci G.(6), Serra A.(9), Muhammed Ali A.(4), Akif K.(7), Eslem Nur A.(7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A.(45) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5'i öğrenci 7 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İBRAHİM USLU