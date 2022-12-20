Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 ilde başlatılan Aile Okulu Projesi’nde eğitim için anne babalar okullara davet ediliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki "aile içi iletişim" alanında, iletişimin daha nitelikli olabilmesi için yapılıyor. "Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma konusunda veliler bilinçlendiriliyor. "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde çocuklar ve anne babaların gerçek yaşamda güvenli çevrim içi olabilme yöntemleri anlatılıyor. Bu eğitimleri "bağımlılıkla mücadele", "sosyal duygusal beceri gelişimi", "akran ilişkileri", "sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite" dersleri takip ediyor.

İnegöl'deki tüm okullarda başlatılan ve 8 ana başlıkta 44 saati içeren eğitimler aile yapısını olası risklere karşı korumayı hedefliyor. Aile Okulu Projesi kapsamında öğrenci velilerini okul sıralarına davet eden Bursa Milletvekili Sayın Vildan Yılmaz Gürel, Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Aile Okulu eğitimine katıldı. Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "Hükümetimiz toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapmakta, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Aile Okulu Projesi başlatıldı. Burada ailelerimizin bu eğitimlerden çok faydalandığını ve mutlu olduklarını gördük, projenin hazırlanması ve uygulanması esnasında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise Milletvekili Gürel’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek proje hakkında ilçe çapında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında; "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda Aile Eğitimi Projesi çalışmalarına hızla başladık, şu ana kadar 190 kurs açarak 3.000 veliye ulaştık. İlçemizdeki tüm öğrenci velilerini aile okulu projesine dahil etmek istiyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarına bekliyoruz. Nasıl yaz okullarıyla örgün eğitimdeki öğrencilerimizin yanındaysak aile okullarıyla da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm velilerimizi okullarımıza davet ediyorum” dedi.