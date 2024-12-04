Bugün Okyanus Koleji Konferans Salonunda düzenlenen törende 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Okyanus Koleji tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesinde öğrencilerin bağışlarıyla alınan 11 tekerlekli sandalye, İnegöl Okyanus Koleji adına yöneticiler Müge Yılmaz ve Erol Baştürk tarafından İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci’ye teslim edildi.



Okyanus Koleji tarafından yapılan açıklamada, projeye destek veren öğrencilere teşekkür edilirken, “Engellerin farkındayız, her zaman yanınızdayız” denildi.

İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci ise, Okyanus Koleji yönetimine ve öğrencilerine teşekkür etti.