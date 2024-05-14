

İnegöl'ün kırsal Süle mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi; 1 kişi yaralandı.

Kaza kırsal Süle mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Herdem M.(43) yönetimindeki 16 BGJ 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaza sonucu yan duran araçtaki yolcu Emre T.(40) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede