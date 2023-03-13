Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda darp edilen şahıs, derneğe sığınarak kurtuldu.

Olay Kemalpaşa mahallesi Cami sokakta meydana geldi. Y. U.(44) sokakta yürürken daha önceden husumeti olan şahıs ve arkadaşlarıyla denk geldi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar tarafından linç edilen Y.U., kaçarak bir derneğe sığındı. Şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.