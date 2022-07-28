İnegöl'de ölüme terk etti

İnegöl'ün kırsal Soğukdere mahallesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Çarpan sürücü kaçarak kayıplara karıştı.

Olay Soğukdere mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Muharrem B.(29) yönetimindeki motosiklete, arkadan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı sürücü motosikletiyle evine zorlukla giderek ailesinden yardım istedi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri çarpan sürücüyü bulmak için çalışma başlattılar.