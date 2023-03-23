Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada TIR, önünde seyreden TIR'a çarptı; sürücü yaralandı.



Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Turgut K.(41) yönetimindeki 16 ABA 220 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan sürücü Tahir S.(34) yönetimindeki 63 ADS 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Turgut K. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.