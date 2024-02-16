İnegöl’e bağlı kırsal mahalleler olan Mezit, Sulhiye, Osmaniye, Güney Kestane, Tüfekçikonak, Bahçekaya, Hilmiye ve Saadet’li orman köylüleri Orman İşletme Müdürlüğü’nün takvimine göre kesimlerini sürdürüyorlar. Kooperatifleşen köylüler kestikleri ağaç kütüklerini İnegöl-Ankara Karayolu üzerinde yer alan orman deposu ile Arapoturağı ve Alaçam Orman depolarına taşıyorlar.

Kimileri sabahın ilk ışıklarında köylerinde ki evlerden yola koyulurken, kimileri ise güne yaylalarda yaptıkları ahşap barakalarda başlıyorlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları zorlukla aşan köylüler el birliği ile bütün engelleri aşıyorlar.

İnegöl Orman İşletme Şefliğince bakım kesimi için damgalanan ağaçlar, güvenlik önlemi altında ve orman işletmesi görevlisinin gözetiminde motorlu testereyle kesilerek çelik halatlara bağlanıyor.

Uçurum tehlikesi olan yamaçlarda kesilen ağaçlar calaska adı verilen sürütücü yardımıyla yol yakınında yer alan boş alana çekiliyor. Zorlukla çekilen ağaçların kabukları el gücü kullanılarak çıkarılıyor. Kesimotor ve balta ile soyulan ağaçlar parçalara bölünüyor. Kesimi yapılan kütükler kamyonlara yüklenerek orman depolarına taşınıyor.

"YAMAÇLARDAN YÜZLERCE METRE AĞAÇ ÇEKİYORUZ"

Bahçekaya köyü orman köylülerinden Kadir Özcan haça sıcaklığının eksi -10 derecelere ulaştığı İnegöl ormanlarında zaman zaman 1 metreyi bulan karda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yamaçlardan yüzlerce, binlerce metre ağaç çektiklerini söyleyen Özcan, “Burada görev yapan tüm köylülerimizin tek bir derdi var. Evlerine ekmek götürmek. İnegöl’ün 1200-1300 rakımlı bölgelerinde kışın çalışmak kolay olmuyor. Sonuçta orman yollarımız yoğun kar nedeniyle kapanıyor. Yollarımız hem dar, hem de çok fazla virajlı. Dik yamaçlarda ağaç kesmek, o ağaçları yola çıkarmak, o soğukta o ağaçları soyup kesmek, o’nları yükleyip orman deposuna taşımak her biri gerçekten çok zor oluyor. Özellikle soğuk rüzgar ve tipi olduğunda köylülerimiz sığınacak yer arıyorlar. Buna bizler dayanışmamızla soğuk ortamı ısıtıyoruz” diye konuştu.