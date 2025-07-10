Bursa İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya karakolu ekipleri, İstanbul ilinden Bursa'nın İnegöl ilçesine 2 şahsın tarihi eser satmaya geleceği bilgisine ulaştılar. Ekipler, Bursa-Ankara karayolu üzeri Osmaniye mahallesi girişinde aracı durdurdular. Şahısların aracında yapılan aramada Antik Roma dönemlerine ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi. Şüpheliler Bedirettin Y.(54) ve Selim B.(54) gözaltına alındı. Ele geçirilen heykelin 500 bin dolara(20 Milyon TL satışa sunulduğu öğrenildi.

Kaynak: Mehmet sevinç