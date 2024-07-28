Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sani Y. (26) yönetimindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Şule Ç. (24) yaralanırken, otomobil kaza yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç