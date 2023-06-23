Sinanbey mahallesi Metal sanayiye tamir için getirilen sürücüsüz TIR, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tamir için getirilen TIR 16 AUG 404, işyeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan TIR, bir anda hareket ederek hızlandı. TIR'ın hareket ettiğini son anda gören 2 kişi zorlukla TIR'ın altında kalmaktan kurtuldular. Hızlanan TIR park halindeki 16 FJ 667 ve 16 KFG 12 plakalı otomobillere çarptı.

Seher Yaşa