Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana gelen olayda, elini kesim makinesine kaptıran işçinin 1 parmağı koptu.

Olay Mahmudiye mahallesinde Tüpçüler sokakta faaliyet kereste atölyesinde meydana geldi.

İşyerinde çalışan Mustafa S.(22), kesim yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. 1 parmağı kopan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavinin ardından işçi, parmağı dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.