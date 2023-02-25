Akıncılar mahallesinde meydana gelen olayda spiralle kesilen varil patladı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay Akıncılar mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi.

Olay saat 17.30 sıralarında Akıncılar mahallesinde bir bağ evinde meydana geldi.

Mehmet Evren(26), yanındaki Rasul Müftiev(52) ile bağ evinin bahçesinde az miktarda solventin bulunduğu varili spirel ile kesmeye başladı. O sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle varil patladı. Patlamanın şiddetiyle Mehmet ve yanındaki arkadaşını fırlattı. Patlama sonucu 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ölen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.