Bugün İTSO meclisinde alınan yeni karar sonrası ramazan pidesinin fiyatı 300 gram sade 10 TL oldu.
9 Mart 2023 tarihinde İTSO Meclisinin aldığı ramazan pide fiyatı kararı geri çekildi.
Bugün İTSO meclisinin 7. gündem maddesinde Ramazan pidesinin fiyatı tekrar görüşüldü.
YENİ FİYAT BELLİ OLDU
İnegöl Ticaret Odası meclisin alınan karar sonrası yeni fiyatlar şöyle oldu;
300 gram sade ramazan pidesi 10 TL 300 gram susamlı yumurtalı 12.5 TL olarak değişti.
12 GÜN SONRA KARAR DEĞİŞTİ
9 Mart tarihinde alınan karar ise şöyle idi;
380 gram sade ramazan pidesi 12.50 TL
380 gram yumurtalı susamlı ramazan pidesi 15 TL olarak açıklanmıştı.
İNEGÖL'DE PİDE FİYATLARI
2022 yılı 340 gram sade pide 6 TL
2021 yılı 300 gram sade pide 3,5 TL
2020 yılı 300 gram sade pide 3 TL
2019 yılı 300 gram sade pide 2,5 TL
2018 yılı 310 gram sade pide 2 TL