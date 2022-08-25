Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda pireleri öldürmek için yakılan pul biberin dumanı apartmanda bulunan vatandaşları zehirledi. Evde mahsur kalan 1'i çocuk toplam 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda iddiaya göre hayvan bakıldığı için pireler çoğaldı. Çözüm için bodrum katta bulunan kilerde mangal üzerinde pul biber yakan vatandaşlar çıkan aşırı dumandan etkilendi. Dumanın apartmanı sarması üzerine dairelerde bulunan vatandaşlar zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairelerinden çıkamayan vatandaşları merdiven aracılığıyla kurtarırken, dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.