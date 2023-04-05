İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede yaptı.
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
08.04.2023 10:00 - 08.04.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ESENTEPE
08.04.2023 14:00 - 08.04.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:CUMHURİYET,OSMANİYE,SİNANBEY,SÜLEYMANİYE,SÜLEYMANİYEOSB