Toplamda 7 sokağı kapsayan bu yol açma çalışmasıyla birlikte, bölgede yeni yapılaşmaların önü açılırken mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

YENİ YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇAN ÇALIŞMALAR BAŞATILDI

Çalışmaları beraberindeki meclis üyesi ve parti temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte yerinde incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bilgilendirmede bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, “İnegöl Belediyesi olarak kentimizi geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Planlı kentleşme ve ulaşım altyapısını güçlendirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Akhisar Mahallemizin 233. Sokak ve çevresindeki ada bazlı imar yollarının açılması için kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Toplam 7 sokağı kapsayan bu önemli çalışmayla birlikte bölgede yeni yapılaşmaların da önü açılmış olacak.” dedi.

AKHİSAR MAHALLESİ'NE 2 MİLYON 150 BİN TL'LİK YATIRIM KAZANDIRILIYOR

Yol açma çalışmalarıyla birlikte Akhisar Mahallesi’ne 2 Milyon 150 Bin TL’lik yatırım kazandırıldığını kaydeden Başkan Alper Taban , "Devam eden çalışmalara dair teknik bilgileri de sizlerle paylaşmak isterim. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1.150 metre uzunluğunda yol açılmış durumda. Bu alan içerisinde toplam 5.400 metreküp kazı işlemi gerçekleştirildi. Zemin düzenlemesi için ise 9.750 ton dolgu malzemesi kullanıldı. Kazı işlemleri için 900 bin TL, dolgu uygulamaları için ise 1 milyon 250 bin TL harcanarak toplamda 2 milyon 150 bin TL’lik bir yatırım Akhisar Mahallemize kazandırılmış oldu." dedi.

SADECE YOL DEĞİL, GELECEK DE İNŞA EDİLİYOR

Bu çalışmalarla birlikte yeni yapılaşmanın önünün açıldığını ileten Başkan Alper Taban, “Bu tür çalışmalar yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin İnegöl’üne de hizmet ediyor. Yol açma çalışmaları yalnızca ulaşım ihtiyacına yanıt vermekle kalmamakta; aynı zamanda düzenli ve güvenli bir şehirleşme sürecini de beraberinde getirmektedir. Açılan bu yollarda altyapı çalışmalarının ardından, yapılaşmayla eş zamanlı olarak asfalt ve kaldırım uygulamaları da yapılarak üstyapı düzenlemeleri tamamlanacaktır. Çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.