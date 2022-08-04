İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Alkol metreyi üflememekte ısrarcı olan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler, şüphelendikleri 77 ABS 216 plakalı cipi durdurdular.

Ekipler, sürücü Osman A.'nın alkolünü ölçmek istediler. Sürücü ısrarla alkol metre ölçümü yapılmasını istemedi. Sürücü Osman A., "Alkollüyüm. Üflemek istemiyorum. Bana nakliye işi geliyor. Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, polisten 2 lira alıyorum. Allah razı olsun sizden. Delikanlısınız" dedi ve üflemeye karar verdi. Alkol metreye üflemekte zorluk çeken sürücüye, polis ekipleri de ders verdi. Dakikalar sonucunda alkol metre ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümde 1.5 Promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.