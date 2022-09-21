İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince durdurulan tescilsiz triporter, otoparka çekildi. Hasta olan sürücünün kızı 3 yaşında Roza, ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri sürücülere yönelik İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler şüphelendikleri triporteri çevirdiler. Yapılan incelemede aracın tescilsiz, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

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POLİS ŞEFKATİ

Sürücü Ramazan Ş.,  rahatsız olan çocuğunu Yenişehir ilçesinden İnegöl'e hastaneye getirdiğini söyledi. Polis ekipleri, araçlarıyla aileyi ve hasta olan 3 yaşındaki Roza'yı özel bir hastaneye götürerek tedavi ettirdiler.