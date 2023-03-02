

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda alacak-verecek tartışmasında bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inip yolda yürüyen Mehmet T.(56), denk geldiği alacaklısı Koray Ö. İsimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Koray Ö. Elindeki tüfekle yakın mesafeden Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.