Sağlık Sen öncülüğünde Hastane bahçesinde düzenlenen açıklamaya Hekimler ve sağlık çalışanları, Hak İş, Türk İş ve Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Derneği Başkan ve üyeleri katıldı.

Açıklamayı Sağlık-Sen İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi.

Aydın, şu açıklamalarda bulundu;

"Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) "kimyasal silah" yalan', "sahibinin sesine" en güncel örnektir. Ve maalesef TTB bunu hep yapıyor. TTB; yüzbinlerce sağlık emekçisinin sorunlarına çözüm aramak yerine, terörün ve terör baronlarının sesi olmayı tercih etmektedir. Millet, vatan, bayrak sevdalısı sağlık çalışanlarının, dün olduğu gibi yarın da bu kirli sese karşı duracağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz sağlık çalışanlarının durduğu yer milletimizin, ülkemizin ve bayrağımızın yanıdır. TTB'nin sesi gibi durduğu yer de bellidir. Tüm bu nedenlerle, TTB gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarını asla ve kata temsil etmemektedir. Türk ordusu sivil hassasiyeti en yüksek orduların başında gelmektedir. Terörün ve terör örgütlerinin dil ve argümanlarını kullandığı ve terörle arasına mesafe koymadığı sürece de fedakar sağlık çalışanlarından ve halkımızdan hiçbir zaman destek göremeyecektir."

Açıklama, katılımcıların Tabip odasına tepki ve TSK ya destek alkışlarıyla sona erdi.