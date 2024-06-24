Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda işe girmek için istenen sağlık raporunda sahtecilik yapmaya çalışan bir şahıs yakalandı.

Olay İnegöl Devlet Hastanesinde meydana geldi. Y.C. İş yerinden istenen sağlık raporunu almak için hastaneye geldi. Doktor işçiden kan ve idrar tahlili istedi. İdrar tahlili sırasında Y.C., başkasına ait idrarı numune kutusuna dökerken, Hastane güvenliği tarafından fark edilerek yakalandı. Sağlık raporunda sahtecilik yapmaya çalışan işçi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ