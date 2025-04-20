Olay İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret sokaktaki bir evde meydana geldi. Enver A.(61) iddiaya göre dün dışarda sahte alkol içti. Alkol içip evine giden adam fenalaşarak yatağında yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan adam olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşayan adam, ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi. Bugün özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan adama ilk müdahale yapıldı. Alkol komasına nedeniyle bilinci kapalı olan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç