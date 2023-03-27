İnegöl’e bağlı Tüfekçikonak mahallesinde sobadan çıkan yangın tek katlı evi küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tüfekçikonak mahallesinde Mehmet Aykul’a ait tek katlı evde iddiaya göre sönmeyen sobadan dolayı yangın çıktı. Gece saat 04.00 sıralarında büyüyen yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda ev tamamen küle döndü. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.