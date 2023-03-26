Yenice mahallesinde bulunan apartmanın teras katında yangın çıktı. Mangal nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın Saat 03.00 sıralarında Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu sokakta bulunan 4 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Yakılan mangalda kalan kömürün söndürülmeden konulmasıyla meydana gelen yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.
Yangın sonucu terasta hasar oluştu.