Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı, servis aracının camları kırıldı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Sanayi caddesinde meydana geldi. Sürücü 16 S 6344 plakalı servis aracıyla seyreden sürücü Fatih Ş., seyir halindeyken laf atan esnafla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Henüz isimleri belirlenemeyen şahıslar, servis aracı sürücüsünü darp edip, aracın camlarını kırdılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı sonlandırdı. Darp sonucu yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonucu, Servis sürücüsünün yakınları olay yerinde toplandılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.