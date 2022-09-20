Salıncak dehşeti! Parmağı koptu
Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda salıncağın zincirine takılan çocuğun parmağı koptu. Sağlık ekiplerince Kopan parmağıyla hastaneye getirilen çocuk tedavi altına alındı.
Olay Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki çocuk parkında meydana geldi. Parka oyun oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K., salıncakta sallanmaya başladı. Sol elinin serçe parmağı salıncak zincirine sıkışarak koptu. Ağlamaya başlayan çocuğu gören yakınları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri kopan parmağı buz kalıbı içine koyup muhafaza ettiler. Yaralı çocuk, kopan parmağıyla alınarak hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.