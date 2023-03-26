İnegöl'de Ramazan ayının gelmesiyle beraber dilencilerin sayısı da arttı. İnegöl'de araçla cami çevrelerine çocuklarını ve eşini bırakarak dilendiren baba polis ekiplerince yakalandı.

Bir vatandaşın İhbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocuk büro ekiplerinin takibi sırasında aracın dan indirdiği eşini ve 2 çocuğunu, dilendirdiği tespit edildi. Şahıs B.A. isimli baba polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TCK 229'ncu maddesi gereğince soruşturma başlatılırken, şahsın yargılanacağı öğrenildi.