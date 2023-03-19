Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Abdullah T. Yönetimindeki 16 MDP 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.