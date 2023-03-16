Verimli tarım arazileriyle ünlü İnegöl’de 10 bin dekarlık alanda patates ekimi başladı.

İnegöl Ziraat Odası Sezai Çelik, patates ekimi yapılan tarlalara giderek ekimi inceledi.

10 BİN DEKARLIK ALANDA PATATES EKİMİ YAPILIYOR

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl'de patates ekimimiz devam etmekte. Geçtiğimiz yıllarda İnegöl'de patates ekimi çok daha fazlaydı. Fakat son yıllarda biliyorsunuz patates üretimi maliyetli olduğu ve çiftçinin para kazanmama durumlarından dolayı İnegöl çiftçisi patates üretiminden uzaklaşmıştı. Geçtiğimiz yıllara bakarsak 20 bin dekarlara kadar patates ekimi yapılıyordu. Sonrasında sayı 3 bin dekarlara kadar düştü. Bu yıl 10 bin dekar civarında bir ekim var” dedi.



PATATES EKİMİ ARTIYOR

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Patates ekini yine yükselme eğiliminde. Bunun başlıca sebepleri, hepimizin bildiği gibi özellikle pandemi ve sonrasında, akabinde Ukrayna-Rusya savaşından sonra gıdaya erişim noktasında ki zorluklar bizim üreticilerimize de yansımış durumda. Tabi bizim yine girdi maliyetlerimiz yüksek ama para kazanma noktasında da beklentilerimiz buna göre. Örneğin geçen sene İnegöl'de patates; 5 bin dekar sözleşmeli patatesin önce tonu 2 bin 500 lira anlaşılmıştı, sonra fiyatlar yükselince sözleşme yapılan firmalar fiyatları 3 bin 500 liraya çıkardı. Piyasalarda patates geçen sene 5 ila 6 arasında gitmişti. Bu seneye baktığımızda sözleşmeli patatesin tohumunu yine firmalar veriyor. Şuan da tonu 5 bin 500 TL'ye anlaşılmış durumda. Tabi tonaj bakımından İnegöl olarak iyi durumdayız. 4 ton civarında bir dekarda tonaj elde ediyoruz. Bu sayının üstüne çıkan çiftçimizde var, altında kalan çiftçimiz de var. Bu anlamda patates üreticilerinin bu yıl para kazanacağına ümidimiz var.”

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ EKİMİ İVME KAZANACAK

“Tabi biz ülkemizde 83 milyon diyoruz ama iki taraftan baktığınız zaman 20 milyon mültecinin, 50 milyon turisttin geldiğini düşündüğünüz zaman; hep söylediğimiz bir şey var, ben 14 senelik Ziraat Odası Başkanıyım derdim ki, 'yakın gelecekte kiraz ağaçları kesilecek burada, meyve ağaçları kesilecek.’ Yavaş yavaş bunları da gözlemliyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü bundan böyle özellikle patates, fasulye, hububat, yağlık ayçiçeği, şeker pancarı gibi temel gıda ürünler bu anlamda ivme kazanacak. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz.”

Patates üretimi yapan Hasan Karadeniz ise, “Geçen yıllarla bu yıl arasındaki farkımız zaten fahiş fiyatlardan fazla bir farkımız yok. Fabrikalarımızda fiyat farkları çok aşırı değil. Yani şuan da kafa kafaya çıkmamız mevzu bahis. Ekiyoruz, Allah verirse de 4 ton üzeri alabilirsek belirli miktarda, işte çay, çorba parası gibi kazançlarımız olabilir. Geçen yıldaki fiyatlarımız biraz iyiydi. O da son zaman patates fiyatları yükselince piyasalarda ona göre şekillendi. Fabrikalarımızdan Allah razı olsun bizlere belirli farklar verildi. Onlardan biraz memnunuz ama bu seneki şartlarda ne olur; mazot ve gübre fiyatlarımızda bir sabitlemede oldu. İnşallah daha iyi olmasını temenni ediyoruz” dedi.