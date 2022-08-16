Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay konut satışları Türkiye genelinde %12,9 azalırken İnegöl’de ise %30 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise bin 28 konutla Ruslar oldu. Rusları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre İnegöl’de Temmuz ayında konut satışları, Haziran ayına göre 127 azalarak 302 oldu.

SATIŞLAR %30 AZALDI

Bir önceki aya göre İnegöl’de konut satışları %30 azalırken Temmuz ayı satışları bu yıl ay bazında en düşük seviyede yer aldı.

BU YILIN EN DÜŞÜK SATIŞ AYI

2022 yılında Ocak ayında 359, Şubat ayında 307, Mart ayında 391, Nisan ayında 366 Mayıs ayında 392, Haziran ayında 429, Temmuz ayında 302 olmak üzere ilk 7 ayda toplam 2 bin 546 konut satışı gerçekleşti.