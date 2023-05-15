Bursa’da ve İnegöl’de sandıkların açılmasıyla sayılan oylar YSK’ya teslim edilirken, İl ve İlçe Seçim Kurulları önünde kilometrelerce trafik ve kuyruk oluştu. İnegöl’de de görevli memurlar, sırtlarında seçim torbası saatlerce adliye önünde beklediler. İnegöl’de Adliye önünde olumsuz şartlarda 5-6 saat kuyrukta bekleyen öğretmen ve memurların tepkili olduğu gözlendi.

SANDIK GÖREVLİLERİ SAATLERCE BEKLEDİ

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi Pazar günü 17.00’de sona erdi.

2 milyon 367 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Bursa’da 6 bin 862 sandık açılarak oy sayımına başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yaptı.

Bursa’da ve İnegöl’de seçimlere katılımın yüzde 85-95 arasında olduğu öğrenilirken, sırtlanan çuvallar YSK’ya teslim edildi. YSK önünde oluşan araç trafik kuyruğu kameralara yansırken, görevli memurların da seçim kurulları önünde saatlerce kuyrukta beklediği öğrenildi.

İNEGÖL’DE SANDIK GÖREVLİLERİ TEPKİLİ

İnegöl’de de saatlerce adliye binası önünde ve içinde kuyrukta aç susuz ayakta bekleyen görevli öğretmen ve memurların olduğu, olumsuz şartların ve ilçe seçim kurulunda yetkililerin negatif davranışlarının tepkilere neden olduğu öğrenildi. Bazı Sandık kurulu başkanlarının ve memurlarının 6-8 saat kuyrukta beklediği ve Pazartesi sabahı mesai saatlerine doğru İnegöl Seçim Kurulundan ayrılabildiği görüldü.

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