

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği başkanı Müfide Karaduman, dün İnegölde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda İnegöl sokaklarının suyla dolması ve bazı ev ve iş yerlerinin su baskınlarına maruz kalmasıyla ilgili olarak İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak üzüntü duyduklarını ifade etti.



İKGD başkanı Müfide Karaduman sözlerini şöyle sürdürdü. "Yaşanan bu sel felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu olay, halkımıza zor anlar yaşatmıştır. Felaketin etkilerini hafifletmek ve hasarları en aza indirmek için hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği açıktır. dedi.



Ancak, dernek olarak belirtmek istiyoruz ki, bu felaketin ardında bazı eksiklikler ve ihmaller olduğunu gözlemledik. Özellikle logarların düzenli olarak temizlenmediği ve bakımlarının yapılmadığı görülmüştür. Bu durum, yağışların şiddetli olduğu zamanlarda suyun tahliye edilememesine ve sokakların suyla dolmasına neden olmuştur. l

Öncelikle, Belediyemizin logar temizliği ve bakımı konusunda düzenli ve planlı bir program oluşturması ve asfalt çalışması sırasında üzeri kapanan logar kapaklarının açım işleminin bir an önce tamamlanması ve alt yapı çalışmalarına ağırlık verilerek, sel önleme projelerine önem verilmelidir.



İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak, Belediyemizle işbirliği içinde, sel felaketlerine karşı daha dirençli bir İnegöl için çözüm arayışımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte, tüm İnegöl halkının da bilinçlenmesi ve sel felaketlerine karşı hazırlıklı olması önemlidir. " seklinde konuştu.