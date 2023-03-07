Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen kazada servis otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Esentepe Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü İsmet A.(66) yönetimindeki 16 S 6198 plakalı servis otobüsü, 11. Sokaktan çıkan Oğuz K.(34) yönetimindeki 16 S 6161 plakalı servis minisibüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Mustafa T.(28) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.