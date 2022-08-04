Kontrolden çıkan Servis otobüsü devrildi

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Servis otobüsü devrildi, şans eseri yaralananan olmadı.

Kaza 17.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada ki işçileri almak için yola çıkan sürücü Mesut G. Yönetimindeki 16 S 6378 plakalı servis otobüsü, Hamzabey Mahallesi mevkiinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yolu son anda fark etti. Frene basan sürücünün, kontrolünden çıkan otobüs yol üzerine devrildi. Sürücü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Jandarma komutanlığı ekiplerinin yol güvenliği aldığı olay yerindeki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.