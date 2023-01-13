İnserkoop yönetim kurulu yeni yılın ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. İstişare toplantısında üyeler 1 yıllık süreçte giderlerde oluşan yüzde 300’e varan zamlar nedeniyle servis ücretlerine zam talebinde bulundu.

Toplantı İnserkoop konferans salonunda tüm üyelerin katılım ile gerçekleşti. İstişare toplantısında üyeler yaşanılan süreçteki istek ve sıkıntılarını dile getirdi. İnserkoop yönetimi üyelerin istek ve temennilerini dikkate alarak bir çalışma yapılacağını belirtti.

Öte yandan son bir yıl içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış, kasko, sigorta, muayene, yedek parça ve bakımlardaki artışlar ile birlikte ortalama yüzde 300’ü bulan giderler servisçilerin giderlerini karşılayamayacak noktaya geldi. Artık giderlerin karşılanmadığını belirten İnserkoop üyeleri yüzde 65 oranında bir zam taleplerinin olduğunu iş ortaklarına duyurdu.

YÜZDE 65 ORANINDA ZAM TALEBİMİZ VAR

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan İnserkoop Başkanı Orhan Ceylan şu ifadeleri kullandı;

"Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Taşımalı eğitim ve fabrika taşımacılığı yapan servisçi esnafımız son bir yıl içerisinde giderlere gelen yüzde 300’ü bulan zamlar nedeniyle neredeyse giderlerini karşılayamayacak duruma geldi. Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlar esnafımızı zor durumda bıraktı. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılması gerekmektedir. Üyelerimiz ve İnegöl halkını düşünerek fiyatlarımıza yüzde 65 oranında bir güncelleme yapacağız. Bu noktada iş ortaklarımızdan servisçi esnafımızın sesine kulak vermesini istiyoruz.”