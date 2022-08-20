İnegöl'de sıcak dakikalar

Adliye binası önünde kadını bıçaklamaya çalışan saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Adliye mevkiinde meydana geldi. İsmail M., D.E. İsimli kadını sokak ortasında bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, müdahale etmeye çalışırken polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kadını bırakıp kaçmaya çalışan şahsı yakalamak için koşmaya başladılar. O sırada saldırgan sol kolunu bıçakla yaraladı. Şahıs polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kadın şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.