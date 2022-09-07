Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda polisten kaçarken kazaya karışan şüpheli yakalandı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, bisikletli gördükleri şüpheli O.K.(24)'yı durdurmak istediler. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs hızla kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki araca çarpan şüpheli yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla, polis nezaretinde Acil Servise götürülerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından şüpheli, gözaltına alındı.