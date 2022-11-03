Orhaniye Mahallesi Kara Mehmet Petrol mevkiinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Kara Mehmet Petrol mevkiinde cadde üzerinde yürüyen Kemal Y.'ye (29) henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Omzundan vurulan genç, kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı.

Yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.