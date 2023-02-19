Çiğ köftecide satırlı-silahlı kavga; 1 yaralı

Cumhuriyet mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana gelen satırlı-silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay 23.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. Çiğ köfte yemeye giden Kemal C.(29), hasmı olan Özgür A. ile işyerinde denk geldi. 2 şahsın arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kemal C. Satırla, Özgür A. İse tabancayla saldırdı. Özgür'ün ateşlediği tabancadan çıkan mermi sol bacağına isabet etti. Kemal, kanlar içinde kalırken, şüpheli Özgür A. İse kaçarak kayıplara karıştı. Kavga sonucu işyerinin camları kırıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.