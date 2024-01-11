Olay, bugün sabah saatlerinde Deydinler Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim El Muhammed, arkadaşları tarafından yatak odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine elen sağlık ekipleri İbrahim El Muhammed'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İbrahim El Muhammed'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.