Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ve gençleri Efendimiz (SAV)'in ahlâkı ile buluşturmayı hedeflediği “Efendimizin İzinde Siyer-İ Nebi Bilgi Yarışması Sınavı”, Türkiye genelinde 81 il ve birçok ilçe merkezinde yapıldı. İnegöl’de de 3 merkezde yapılan sınava yüzlerce genç katıldı.

Sınava giren binlerce ortaokullu genç, Mustafa Soykök'ün “En Sevgili”si önceden hazırlanmış seçmeli 60 soruda ter döktü. Kur'an ahlakı ile ahlaklanan Peygamber'in hayatını okuyan ortaokullu öğrencilerin kendilerinden emin bir şekilde bu yarışmaya katılmış oldu. Yarışmaya katılanlar, 120 dakika süren sınav ile Peygamber Efendimizi daha iyi tanımamış izlenimleri heyecanını yaşadı.

Ulusal çapta düzenlenen bu sınav Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile çıktı.

Anadolu Gençlik Derneğinden yapılan açıklamada, “Öğrenci kardeşlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Siyer-i Nebi yarışması İnegöl’de; Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cerrah Ortaokulu ve AGD Yenice Dernek Binası olmak üzere 3 noktada yapıldı. Yarışmaya katılımın tüm ortaokullar ve imam hatip ortaokullarından olması Hz. Muhammed (sav)'ın yaşamını öğrenme çabalarına önemli bir göstergedir. Türkiye geneli yapılan yarışmanın sonucu ulusal çapta gidecek ve 1. Kardeşinize 8 bin, 2.'ye 7 bin, 3.'ye 6 bin, 4.'ye 5 bin ve 5.'ye 4 bin tl ödül verecek; yerel çapta yani Bursamızda derece yapan 1. Olan kardeşimize ise 3 bin, 2.'ye 2 bin, 3.'ye bin, 4. 5.'ye de kitap ve dergi seti ile ödüllerimiz gidecek. “Siyer-i Nebi Yarışması kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Gençlerin yarışmasında temel metin olan Ayetler ve Hadislerle Peygamberimizin Hayatı kitabını okumaları bile çok önemli bir satın almadır. Efendimiz(sav)'in gidişinden küçük kesitlerin öğrenilmesi, bir gezinin hafızalarda kalması belki bir gencin uzaması şekillendirecektir. Bir gencin “insanların en hayırlısının insanlar için faydalı olan kişiyi bildiğine” inanılması herkesin kazanmasına vesile olacaktır.” İfadesi kullanıldı.

MURAT ERDOĞAN