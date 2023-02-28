İnegöl Belediyesi uhdesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunun en büyük gider kalemi olan elektriği karşılamak üzere 558 adet güneş enerji paneli kuruldu. Birkaç gün içerisinde kullanıma geçecek sistem ile yılda 1,5 milyon TL’ye tekabül eden 340 bin kW saat elektrik elde edilmiş olacak.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki çiftçileri tek çatı altında topladığı Üreten Çiftçiler Kooperatifini teknoloji ile donatarak hem maliyeti düşürüyor hem de enerji tasarrufu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Deydinler Mahallesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifi soğuk hava deposunda Güneş Enerji Sistemi kurulumu gerçekleştirildi. En büyük gider kalemi olan elektriği karşılamak adına TKDK’nın da desteği ile 3 milyon 650 bin TL’lik yatırımla soğuk hava deposunun çatısında 558 adet güneş enerji paneli kuruldu. Yüzde 65 destekleme ile hayata geçirilen proje sayesinde yıllık 340 bin kW saat elektrik üretimi sağlanması, 1,5 milyon TL değerinde elektrik üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor.

YÜZDE 65 TKDK DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte soğuk hava deposunda kurulan güneş enerji panellerini yerinde inceledi. Testleri yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde kullanıma geçecek sisteme ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Üreten Çiftçiler Kooperatifi soğuk hava depomuzun Güneş Enerji Sistemini incelemek üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz ilk günlerde Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Ardından TKDK desteği ile kooperatifimize ait soğuk hava deposunu hayata geçirerek hizmete açtık. Devam eden süreçte en büyük gider kalemimiz olan elektrik enerjisini tolere edebilmek adına Güneş Enerji Sistemi kurma kararı aldık. Bu projenin maliyeti 3 milyon 650 bin TL. Bunun yüzde 65’ini TKDK sağladı. Biz burada yaptığımız yatırımla elektrik maliyetimizi üretilen enerji ile başa baş hale getirmiş olacağız” dedi.

558 PANEL İLE 1,5 MİLYONLUK ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Uygulamanın teknik detaylarından da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Teknik detaylardan söz etmek gerekirse; 240 kW inverter gücü ve 305 kW panel gücü bulunmakta. Burada toplamda 558 panel kurulu vaziyette. Bu sistem ile bir senede üretilecek enerji yıllık 340 bin kW saat. Bunu TL üzerinden değerleyecek olursak 1,5 milyon TL’ye tekabül ediyor.”

TESTLERİ YAPILIP DEVREYE ALINACAK

“Güneş enerjisi doğal kaynaktır. Bugüne kadar kullanmıyorduk ancak bundan sonra elektrik ihtiyacımızı bu kaynaktan karşılıyor olacağız. Yatırım da kısa bir zamanda kendisini geriye döndürüyor olacak. Güneş alma açısı ve yönüyle zengin olan ülkemizde de bu sistemin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Kooperatif yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Testleri yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde sistem devreye alınmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.”