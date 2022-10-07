İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 200 güvenlik görevlisinin katıldığı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. İlçe genelinde yapılan uygulama dronla havadan görüntülendi.

Yapılan kontrollerde 1028 şahsın GBT'si sorgulandı. 165 araç denetlenirken, 50 araca toplam 81 bin TL cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsa ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yapıldı. 24 umuma açık mekan denetlenirken 3 şahsa alkollü araç kullanmaktan dolayı, cezai işlem uygulandı.

Uygulamaya katılan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Jandarma ve polis ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. 200'ün üzerinde polis ve jandarma ekibimizle bu uygulamaları yapıyoruz. 3 saat boyunca yollarda olduğu gibi umuma açık olan mekanları denetliyoruz. Bu tür uygulamalarımız devam edecektir" dedi.