Son günlerde yaşanan yoğun tavuk alma ve damat eğlenceleri, yoğun şikayetlere neden oldu. Eğlencelerin sabah 04.00'lere kadar sürmesiyle oluşan yoğun şikayetler üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İnegöl’de yaz aylarının başlamasıyla beraber düğün cemiyetlerinde yoğun artış yaşanıyor. Salonlardaki düğünlerin ardından damat evleri önünde tavuk alma ve damat eğlenceleri yapılıyor. Hafta içi başlayıp hafta sonuna kadar süren sokaklardaki eğlenceler, bazı vatandaşları çileden çıkardı. Sabahlara kadar süren eğlenceler, sabah mesaiye gidecek olan vatandaşları çileden çıkarıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne yapılan yoğun şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatı üzerine artık yapılan eğlenceler gece 00.00 itibariyle sonlandırılacak. Polis ekipleri ihbar üzerine söz konusu yere gidecek ve uyarıda bulunacak. Uyarıya uymayan eğlence ekiplerce sonlandırılacak ve düğün sahiplerine cezai işlem uygulanacak.