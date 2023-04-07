İnegöl'ün Mesudiye mahallesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla, biri ise darp sonucu yaralandı.

Olay Mesudiye mahallesinde meydana geldi. L.B.(21) ve arkadaşı S.D.(21), 2 gün önce maddi hasarlı kaza geçirdikleri karşı taraf ile yolda denk geldiler. Kazayla ilgili anlaşma sağlayamayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla L. B.'yi bıçakla yaraladı, diğer şahıslar ise S.D.'yi darp ederek yaraladı.

Yaralı gençler, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SEHER YAŞA