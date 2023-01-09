Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda daha önce husumetli olan 2 şahıs, denk geldikleri sokakta kavga ettiler. Kavgada 1'i bıçakla yaralandı.

Olay Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce kavga eden E.B. ile H.İ.B., cadde üzerinde denk geldiler. 2 şahıs yeniden tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre H.İ.B elindeki bıçakla E.B.'yi elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya sonlandırdılar. Yaralı E.B. olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli H.İ.B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.