İnegöl'de sonbahar mevsiminin doğadaki renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekiyor. İnegöl’ün ormanları başta olmak üzere Oylat kaplıcası ve Orman park alanlarına giden vatandaşlar, renk cümbüşü yaşadılar. Ormanlarda ki manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmezken, objektiflere birbirinden güzel tabiat fotoğrafları yansıdı. İnegöl ormanları fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Gündüz, "Bursa’nın İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesindeyiz şuan. Doğanın birçok rengini barındırıyor. Şuan gelin damat çekimlerinde, doğa çekimlerinde buraların kullanıldığını görüyoruz. Doğa nedir, nefestir. Herkesin gelip bu tarz yerlerde sonbaharın muhteşem manzarasını seyretmesi gerekiyor.

Vatandaş Cengiz İkiz, "İnegöl’ün doğası, ormanları renk renk yapraklarla dolu ve doğası gerçekten harika bir yer. Boğazova, Oylat Kaplıcaları ve Oylat Mağarası İnegöl’de gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "İnegöl’de sonbahar bayramını yaşıyoruz. Malumunuz mevsimin değişimiyle beraber rengarenk, renk cümbüşünün yaşandığı şehrimizde gerçekten farklı bir atmosferi hep birlikte deneyimliyoruz. Özelikle yaylalarıyla ormanlarıyla kaplı olan şehrimiz sonbaharla birlikte farklı bir havaya, renge bürünmüş durumda." dedi.